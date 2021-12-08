Псковский рентгенолог рассказал, стоит ли проводить КТ для скрининга лёгких форм COVID-19

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Врач-рентгенолог Псковской областной инфекционной больницы Питер Туйнеза высказался по поводу массового КТ-исследования для скрининга лёгких форм коронавируса, пишет «Псковская правда».

«Массовое применение КТ для скрининга асимптомных и легких форм коронавирусной инфекции не рекомендуется», - заявил специалист.

Врач рассказал, что КТ советуют проводить в тех случаях, когда насыщение крови кислородом у пациента ниже 95%, а частота дыхательных движений больше 22.

При этом медик подчеркнул, что недостаток кислорода (гипоксия) не всегда ведёт к поражению легких. Кроме того, существует несколько видов гипоксии, добавил Питер Туйнеза, а именно дыхательная (респироторная), циркуляционная, гемическая, гистоксическая и другие.

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