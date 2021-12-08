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Недвижимость8 декабря 2021 7:58

Тротуары на улице Советской Армии в Пскове приведут в порядок в 2022 году

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Тротуары на улице Советской Армии на участке дороги от улицы 1-й Поселочной до Ленинградского шоссе отремонтируют в следующем году. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В ходе работ будут разобраны изношенные слои покрытия и основания тротуаров, вырублены мешающие деревья и срезанв кустарники. Позднее работники приведут в порядок съезды и остановочные площадки, восстановят существующую дорожную одежду и установят бортовой камень.

Кроме того, контракт предусматривает замену люков колодцев, засев газонов травой, посадку живой изгороди из саженцев кизильника и установку нового пешеходного ограждения.

Планируется, что работы завершат до 18 августа 2022 года.