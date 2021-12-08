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Общество8 декабря 2021 8:29

Стало известно, что будет на месте Четырёх углов в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

На специальном заседании Градостроительного совета Пскова были рассмотрены несколько вариантов дальнейшей судьбы Четырёх углов: парк, торговые и выставочные пространства, гостинично-арендное жилье. В итоге эксперты решили развивать данную территорию в качестве гостиничной, деловой и торговой зоны, пишет «Псковская правда».

«Там будет туристическо-развлекательный комплекс. Не как «Акваполис», а что-то подобное «Галерее» в Петербурге. При этом будет не слишком высокое здание с прогулочными дорожками. Будем стараться сделать красиво, чтобы это место было гордостью нашего города», - прокомментировал Александр Братчиков, сити-менеджер Пскова в 2017-2021 годах.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Отметим, 7 декабря в соцсети выложили проект псковских архитекторов Юрия Ширяева и Владимира Шуляковского, занявший первое место в архитектурном конкурсе на лучшую архитектурную концепцию застройки этого участка.

Как рассказал сын Юрия Ширяева, по проекту его отца рынок на территории останется, но при этом появятся дополнительные торговые площади, парк, детские и спортивные зоны, образовательные центры, гостиница, крыша с обзорной площадкой и даже музей псковской археологии.