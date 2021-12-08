В соседнем с Псковом регионе выявили «Гонконгский» грипп

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15 случаев заражения «Гонконгским» гриппом детей и взрослых выявили за прошедшую неделю в Тверской области, сообщает «Tverigrad».

«За прошедшую неделю зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом (Н3N2): у 11 не привитых детей в возрастной группе до 14 лет, у не привитых взрослых лиц — 4 случая», — информируют в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

Специалисты отмечают, что симптоматика «Гонконгского» гриппа схожа с симптоматикой COVID-19. Часто это становится причиной неправильно выбранной тактики лечения.

По словам врачей, одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 грозит тяжелыми формами заболевания и увеличивает риск развития летальных исходов.