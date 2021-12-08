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Здоровье8 декабря 2021 10:18

Во что превратится здание бывшего роддома в Пскове, рассказали в комитете по здравоохранению

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Принято решение о преобразовании здания бывшего перинатального центра Пскове в большой прививочный центр. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В настоящее время в здании бывшего роддома на улице Кузбасской Дивизии, 22 начался капитальный ремонт помещений. В комитете по здравоохранению отметили, что в своем окончательном виде центр планируется открыть уже в 2022 году.