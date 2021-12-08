Вера Емельянова: в Псков еще не скоро вернутся вытрезвители

В ближайшее время в Пскове не смогут вернуть вытрезвители. Об этом сообщили на заседании согласительной комиссии по бюджету Псковской области на 2022 год, пишет «Псковская правда».

По вопросу открытия медицинского вытрезвителя была создана рабочая группа. Но в ходе обсуждения, выявлено, что, по закону, данное учреждение «не может быть подведомственным какой-либо медицинской организации и социальной защиты», – сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Для воссоздания вытрезвителя необходимо создать и некоммерческую организацию, а так же вложить достаточно большое количество средств в ремонт имеющихся помещений.

«Вопрос требует решения, но не является критическим», - заметила вице-губернатор.

Вера Емельянова предложила отложить решение данного вопроса и на данный момент комиссия остановилась на 2-5 миллионов рублей, которые необходимы для создания медвытрезвителя.