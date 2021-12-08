Квартира из Пскова попала в 10-ку самых дорогих на Северо-Западе

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В рейтинг самой дорогой недвижимости на Северо-Западе от 100 квадратных метров попала квартира из Пскова, сообщили специалисты компании ЦИАН.

Псковские апартаменты встали на 9-е место в топ-10 позициях рейтинга. Расположена VIP-квартира в жилом комплексе «ТЭЦ на Великой» на улице Советской. Дом, в котором находится квартира, называется Курдонёр. Площадь «трешки» достигает 112,43 квадратных метра. За последние несколько месяцев она подорожала на 16% и теперь стоит 14,39 млн рублей.

Рейтинг замыкает квартира во Всеволожском районе Ленинградской области, которая находится в ЖК ID Kudrovo. А первая строчка закрепилась за квартирой в малоэтажном комплексе премиум-класса Gatchina Gardens в Гатчинском районе Ленинградской области. Стоимость квартиры площадью 308,54 квадратных метров составляет 61,71 млн рублей.