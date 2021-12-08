Морозилка желаний: замдиректора псковского молодежного центра Олеся Назарой рассказала о волшебной связи своих детей с Севером

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Заместитель директора Центра молодежи и общественных инициатив Олеся Назарой рассказала о своем Новом году и рассказала, как ее дети «связываются» с Севером и о чем сама хотела бы попросить Деда Мороза.

«Я всегда верила в Деда Мороза. И, если честно, у меня нет четкого воспоминания, когда я стала понимать, что это родители кладут мне подарок под ёлку. А родители молодцы, они отыгрывали в этом плане максимально. То есть я вставала, помню, и по ночам проверяла: ночь ещё, утро не наступало, а подарок уже был на месте» – вспоминает Назарой. Традицию верить в чудо она принесла и в свой дом, но очень необычным способом.

«Мои дети сейчас тоже пишут Деду Морозу, пишут и кладут в холодильник. Там у нас прямая связь с Севером», – поделилась спикер.

«Я бы, как все, попросила, чтобы коронавирус закончился. А для себя бы - поездку на родину, в Анапу. В этом году не получилось, а я очень хочу. Не могу без моря, особенно без Чёрного моря. И детей хочу свозить, показать, откуда я, где, что. Надо бы положить эту просьбу в холодильник!», – рассказала по секрету Олеся Назарой для Псковского агентства информации.