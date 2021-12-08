Ради нового дома для матери, пскович смог выйти в финал «Русского ниндзя»

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Первым атлетом, который смог пройти в финал шоу на СТС «Русский ниндзя» из Псковской области, стал выпускник Плюсский школы, тренер по кроссфиту Семён Кокотлев. Как спортсмен рассказал журналистам, его мотивацией стало желание построить матери новый дом после пожара.

Гонка лидеров с участием псковича вышла в эфир 6 декабря, пишет газета «Плюсский край». Отборочное испытание Кокотлев прошел успешно и признался, что участвовать в полосе испытаний приехал ради приза – 5 млн рублей.

Денежный приз он собирается потратить на строительство нового дома для мамы взамен сгоревшего. Перед выступлением спортсмен заявил: «Я волнуюсь, но я как спортсмен готов просто рвать и я покажу всё, на что способен». За прохождением полосы наблюдала его мама.

Ранее сообщалось, что великолучанин Дмитрий Москвенков и пскович Александр Кузьмин не смогли пройти в финал и выбыли на шаг от заветной кнопки шоу «Русский ниндзя».

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