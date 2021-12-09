«Это уникальная земля»: Оксана Фёдорова рассказала об отношениях с Псковом

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Во время концерта, прошедшего в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова рассказала о своём отношении к родному Пскову. Видео с выступлением знаменитой псковички выложил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Знаменитость призналась, что во время постоянного проживания в Пскове она совершенно не понимала его. Позднее, рассказывает Оксана Фёдорова, отношение к родному городу поменялось. Переехав в Санкт-Петербург, а позднее в Москву, телеведущая почувствовала особое родство с Псковом.

«Это уникальная земля, это, наверное, образец храмового зодчества», - заявляет Оксана Фёдорова.

«И когда я туда приезжаю, я совершенно другими глазами смотрю на свой родной город», - делится «Мисс Вселенная».

Телеведущая отметила, что сегодня Псков — это место притяжения туристов со всей России. При этом особенно тянутся на Псковщину паломники, добавила известная псковичка.

«Я очень рада, что регион восстанавливается», - подытожила Оксана Фёдорова.