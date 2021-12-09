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Здоровье9 декабря 2021 6:04

177 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё 177 жителей региона заразились коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 67 840. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, 59 274 жителя региона, выздоровев, выписались из псковских медучреждений, только 166 из них — за минувшие сутки.

Согласно статистике, 2 282 жителя Псковской области обследовали на наличие коронавирусной инфекции за последние 24 часа. С начала пандемии лаборатории региона провели почти 679 тысяч тестов.

Глава региона добавил, что реанимации Псковской инфекционки по-прежнему заполнены на 100%.