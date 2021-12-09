Загруженность реанимаций Псковской инфекционки составляет 100%

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Реанимации инфекционки Пскова по-прежнему остаются полностью загруженными. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что при 100-процентной заполненности реанимаций загрузка конечного фонда постепенно снижается.

«На сегодняшний день она составляет менее 70% при 850 койках», - уточнил Михаил Ведерников.

Добавим, за последние сутки COVID-19 выявили ещё у 177 жителей Псковской области. При этом 166 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением.

2 282 теста на выявление коронавируса провели псковские медики за минувшие сутки.