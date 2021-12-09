Губернатор объяснил, как в Пскове можно провести корпоратив

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о правилах проведения новогодних корпоративов на своей странице в Instagram.

Так, согласно изменениям в противовирусном Указе, в одном общепите разрешается проведение сразу нескольких банкетов. Однако при этом танцы остаются под запретом.

Кроме того, чтобы попасть на банкет, каждый участник мероприятия должен иметь или QR-код о вакцинации, или QR-код о перенесенном заболевании, или медотвод с отрицательным ПЦР-тестом.

«Для массовых мероприятий, которые проводятся в помещении, исключается требование о минимальной площади помещений», - добавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.