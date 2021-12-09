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Здоровье9 декабря 2021 7:00

Сроки действия ПЦР-тестов и QR-кодов изменились в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В противовирусный Указ был внесён ряд изменений. Они коснулись в том числе сроков действия QR-кодов и ПЦР-тестов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Теперь срок действия отрицательных ПЦР-тестов равен 48 часов. Ранее он был действителен в Псковской области в течение 72 часов.

Срок действия документа о перенесённом коронавирусе также изменился: теперь он составляет один год, а не шесть месяцев.

«На сайте Госуслуги сертификаты уже имеют годичный срок действия», - добавил Михаил Ведерников.