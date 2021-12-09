Тренажёр для дыхательной гимнастики можно сделать самостоятельно – врач-пульмонолог из Пскова

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Дыхательная гимнастика – один из эффективных способов восстановиться после коронавируса. На рынке представлено множество тренажеров для гимнастики легких, но его можно сделать и дома. Об этом рассказала заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман, пишет «Псковская правда».

Врач объяснила, что дыхательной гимнастикой заниматься можно не всем, однако первую очередь она прописана людям с хронической дыхательной недостаточностью.

«К счастью, противопоказаний к дыхательной гимнастике не очень много, но все же они есть, а именно: различные травмы грудной клетки, позвоночника, головного мозга; лихорадка; кровотечение; острый тромбофлебит; гипертонический криз; а также высокое внутриглазное давление», – отметила она.

Для того, чтобы сделать тренажер дома, потребуется совсем немного денег и смекалка.

«Для этого понадобится питьевая трубочка (соломинка) или часть от инфузионной системы. Один конец опустить в бутылку с водой и несколько раз с усилием выдувать через неё, пуская пузыри. Но так же можно выполнять упражнения, не прибегая к дополнительным устройствам», – рассказала Марина Керман.