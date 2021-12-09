Псковичей приглашают принять участие в новогодней акции «Ёлка желаний»

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В Псковской области началась одна из самых добрых ежегодных акций «Ёлка желаний». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В этом году акция проводится уже в третий раз.

«В прошлом году исполнились мечты 128 детей – к акции присоединились многие жители области, и каждому я хочу сказать искренние слова благодарности», – написал Михаил Ведерников на своей странице.

Участники акции могут выбрать желания на официальном сайте благотворительного мероприятия. Как правило, от детей поступают самые разные желания: от мягких игрушек до встречи с любимым актёром.

Согласно условиям акции, материальные желания должны быть выполнены до 29 декабря, нематериальные – до 28 февраля.

По всем вопросам звоните по телефону +7-911-890-31-07. Необходимо предупредить, если желание исполнить не получится, или если вам потребуется помощь в доставке подарка.

«Новый год – это время, когда исполняются самые заветные мечты. Давайте поможем им осуществиться», – призвал глава региона.