Жизни ещё семи жителей Псковской области забрал коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе зафиксировали семь смертей из-за COVID-19. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

С начала пандемии 1 135 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в регионе.

За последние 24 часа диагноз COVID-19 поставили 177 жителям Псковской области. С марта 2020 года коронауирусом заболели 177 человек.

Согласно статистике, 2 282 жителя регионе были обследовали на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Добавим, заполненность реанимаций инфекционки Пскова по-прежнему остаётся 100-процентной.