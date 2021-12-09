Тур по новостройкам по программе трейд-ин пройдет в Пскове

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У псковичей есть возможность попасть в последний в этом году тур по новостройкам. Всего за пару часов участники смогут познакомиться с интересными предложениями на рынке современной недвижимости. В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое» у специалистов.

Покупка квартиры в трейд-ин является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Не нужно выставлять объявление на сайтах, искать покупателей – достаточно поменять вторичную недвижимость на квартиру в новостройке. Это удобная и современная форма для улучшения жилищных условий.

Участие в туре смогут принять и псковичи, у которых нет вторичного жилья. На мероприятии будут присутствовать представители банков, которые расскажут про условия оформления ипотеки прямо на месте.

В ближайшем туре участники посетят четыре жилых комплекса:

– ЖК «Образцовый» (улица Крестки);

– Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности);

– ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская).

– ЖК "Заречье PARK" (улица А. Алехина)

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону (8112) 702-242. Отъезд 11 декабря в 11:00 от улицы Ленина, 6а.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.