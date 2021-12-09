Редкое природное явление запечатлели в Пскове и Великих Луках

Фот: Луки.ру

8 и 9 декабря в Пскове и Великих Луках запечатлели редкое природное явление. На небе образовались световой столб и явление под названием Гало.

Редкое оптическое явление под названием Гало, которое увидели великолучане выглядит как вторичное свечение вокруг источника света. Из-за холода в -22 градуса, ледяные частички спровоцировали это необычное свечение. А в Пскове горожане разглядели «световой столб» на рассветном солнце.

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Столбы из света по данным специалистов образуются во время сильного мороза, когда от микроскопических ледяных частичек в воздухе отражаются солнечные лучи и свет города. Однако в прошлый раз такое явление наблюдали в городе летом.

В прошлом году псковичи сняли трубчатые облака, «суперячейку», «Око Бога» и даже полярное сияние.