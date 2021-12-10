Быстро получить востребованную профессию в любом возрасте теперь доступно всем

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Для того чтобы быть занять достойное место на рынке труда, необходимо постоянно повышать свой уровень. Помогают в этом онлайн-курсы. Все они собираются на специальных площадках. Один из таких агрегаторов онлайн-курсов находится по ссылке https://kursy.guru и предоставляет возможность каждому желающему получить дополнительное образование.

Разнообразие категорий онлайн-курсов охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека.

На площадке размещено большое количество курсов разных направлений, например:

– аналитика - включает системную и бизнес-аналитику, работу с презентациями, искусственный интеллект, таблицы;

– дизайн включает направления от дизайна интерьера, графического, геймдизайна до 3D-моделирования;

– на онлайн-курсах по маркетингу можно обучиться сео-продвижению, контекстной, таргетированной рекламе, email-маркетингу;

– создание контента подразумевает обучение блогерству, копирайтингу, редактуре текстов, монтажу видео, съемке и обработке фотографий;

– на курсах управления можно обучиться таким интересным профессиям, как инвестиционный менеджер, финансовый аналитик, директор по продажам, узнать больше об управлении персоналом и о том, как управлять бизнесом в онлайн-режиме или стать директором по маркетингу;

– обучение языкам разделено на тех, кто только осваивает азы, и для продвинутых. Можно обучиться общему и техническому иностранному языку с носителем языка, в группе, индивидуально, пройти интенсивные курсы делового, технического иностранного языка или экспресс обучение для туристов, подготовиться к экзаменам или к путешествию и многое другое.

Преимущества онлайн-обучения перед стационарной формой:

– возможность обучаться независимо от территориального местоположения;

– доступность материалов в любое время суток - предоставляет возможность изучать материал тогда, когда это удобнее всего, даже ночью;

– материал можно пересматривать по несколько раз до тех пор, пока не станет понятно;

– многие курсы имеют сопровождение преподавателя, который подскажет и исправит ошибки, объяснит непонятные моменты;

– экономия средств на проезд до места обучения;

– экономия времени, потому что включение компьютера требует во много раз меньше времени, чем поездка по городу или в другой город на обучение;

– отсутствие отвлекающего фактора в виде шумных сокурсников в аудитории. Лекции, вебинары, обучающие видео можно смотреть в полной тишине дома.

На агрегаторе онлайн-курсов предоставляется широкий выбор - стоит только захотеть освоить новую профессию.