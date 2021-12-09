Летчик спас 10 десантников, когда в воздухе над Псковом у самолета отказали двигатели

Фото из архива КП

Под Псковом произошла экстренная посадка самолета с отказавшими двигателями. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На неподготовленную площадку под Псковом летчик ВКС России приземлил военно-транспортный самолет 10-ю десантниками и тремя членами экипажа на борту.

«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость», – сообщает Минобороны РФ.

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