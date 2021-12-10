Названы районы Псковской области с самой тяжёлой эпидобстановкой

.

Глава региона Михаил Ведерников выделил два района Псковской области, где эпидемиологическая ситуация самая сложная. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Самая сложная ситуация по заболеваемости в Новосокольническом и Порховском районах», - написал губернатор.

Чтобы снизить динамику распространения коронавируса, главы этих районов должны оперативно принять антикоронавирусные меры, добавил Михаил Ведерников.

Напомнии, за последние сутки COVID-19 диагностировали у 177 жителей региона. Выписались из псковских медучреждений ещё 113 человек.