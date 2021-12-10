Вновь 177 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

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Второй день подряд в регионе выявляют 177 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее число инфицированных в регионе превысило 67 тысяч.

По последним данным, ещё 113 человек справились с заболеванием. За всё время пандемии победить болезнь смогли 59 387 человек.

Согласно информации губернатора, 2 774 человека обследовали на наличие коронавирусной инфекции за последние 24 часа. При этом с марта 2020 года псковские лаборатории провели 681 701 исследование.