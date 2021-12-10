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Общество10 декабря 2021 6:01

Мокрый снег с дождём обещают синоптики жителям Псковской области 10 декабря

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 10 декабря, на территории региона ожидается облачная погода, днем местами, ночью повсеместно небольшие осадки в виде мокрого снега, временами с дождем. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Водителей предупреждт о гололедице на дорогах.

По сообщениям синоптиков, восточный ветер будет умеренным.

Температура на территории региона в течение суток будет держаться в пределах -1...-6.

Жителям Пскова вечером и ночью прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, временами с дождем. На дорогах, добавляют специалисты, образуется гололедица. Температура днем и ночью в Пскове составит -4...-6.

В Великих Луках также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, временами с дождем. На дорогах возможна гололедица. Столбики термометров великолучан в течение суток покажут -2...-4.