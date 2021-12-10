Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове

Пять самых высокооплачиваемых предложений декабря 2021 года озвучили специалисты сервиса SuperJob.

Вакансия ведущего разработчика С++/Qt в компанию по разработке программного обеспечения стала в декабре самой высокооплачиваемой. Данному специалисту готовы платить от 120 тысяч рублей ежемесячно.

На втором месте – вакансия медицинского представителя в коммерческую медицинскую сеть, обещают платить как минимум 80тысяч рублей. Главное требование – высшее медицинское или фармацевтическое образование, также понадобится опыт в продажах.

От 75 тысяч рублей в Пскове готовы платить заместителю руководителя группы запуска магазинов в розничной алкогольной сети. Желающему устроиться на данную работу необходим опыт работы на руководящих должностях в продуктовых сетях, опытом организации работы магазина и руководства людьми и готовность к командировкам и разъездному характеру работы.

Также в рейтинг вошли вакансии менеджера по работе с клиентами в юридическую компанию, тут зарплата ожидается в районе 60-75 тысяч рублей и супервайзера в крупнейшую российскую продуктовую сеть магазинов, которому готовы платить от 55 до 70 тысяч рублей.