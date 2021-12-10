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Здоровье10 декабря 2021 10:25

Псковичам рассказали, кому противопоказана прививка от коронавируса

Источник:kp.ru
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Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, у кого в анамнезе была тяжелая аллергия, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она уточнила, что также вакцинироваться нельзя во время заболевании гриппом, ОРВИ, ангиной и гражданам с хроническими заболеваниями в стадии обострения или с аутоиммунными заболеваниями.

«Решение о медотводах принимается коллегиально медицинской комиссией, поэтому не стоит пациентам на этот счет раздражаться», – рассказала Рагозина и отметила, что это нужно для того, чтобы избежать злоупотреблений в этом плане.