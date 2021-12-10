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Общество10 декабря 2021 10:37

В Пскове началась подготовка к монтажу главной новогодней ели

Источник:kp.ru
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Фото с онлайн-камер предоставлено компанией Pskovline.

Фото с онлайн-камер предоставлено компанией Pskovline.

Подготовка к установке новогодней ели началась на Октябрьской площади в Пскове. Специализированная техника привезла бетонные блоки, которые послужат основанием для главной красавицы города.

Изначально планировалось установить главную новогоднюю ель 8 декабря. Однако позднее было принято решение перенести работы на субботу, 11 декабря. В прошлом году ель начали монтировать 9 декабря.

Также ранее глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что в день установки главной новогодней ёлки в Пскове могут ограничить движение на Октябрьской площади по полосам, примыкающим к центральному кругу.