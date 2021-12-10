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Здоровье10 декабря 2021 11:36

В Псковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей превысила эпидпорог

Источник:kp.ru
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей превысила эпидпорог в Псковской области, сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Надежда Рагозина отметила, что в то время как волна коронавируса пошла на спад, в регионе зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

По словам спикера, вакцинацию среди псковичей можно оценить на тройку из пяти возможных баллов. «С нашей стороны мы все необходимое сделали: работают стационарные и мобильные пункты вакцинации, доступность прививок обеспечена. Сегодня доступны все четыре вида вакцин», - подчеркнула она.