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Дом. Семья10 декабря 2021 11:50

Не улетевшего на юг чёрного лебедя спасли в Порхове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В Порховском районе прошла операция по спасению молодого черного лебедя, после чего птицу передали зоозащитникам.

Молодой лебедь не улетела на юг и осталась зимовать в болотистых водоемах Порховского района. Однако с наступлением морозов до -25 градусов водоёмы полностью покрылись льдом.

Только одна речка в районе деревни Пески оставалась какое-то время открытой. Там и решила пережить зиму молодая птица.

Местные жители обеспокоились тем, что и эта река в скором времени может полностью покрыться льдом и тогда лебедь погибнет.

10 декабря к месту зимования одинокого лебедя выехали глава Дубровенской волости Алексей Петров, его заместитель Олег Егоров и сотрудник ЕДДС Алексей Алексеев. Трое мужчин поймали птицу и передали в приют для животных под Псковом.

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