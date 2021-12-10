Не улетевшего на юг чёрного лебедя спасли в Порхове

.

В Порховском районе прошла операция по спасению молодого черного лебедя, после чего птицу передали зоозащитникам.

Молодой лебедь не улетела на юг и осталась зимовать в болотистых водоемах Порховского района. Однако с наступлением морозов до -25 градусов водоёмы полностью покрылись льдом.

Только одна речка в районе деревни Пески оставалась какое-то время открытой. Там и решила пережить зиму молодая птица.

Местные жители обеспокоились тем, что и эта река в скором времени может полностью покрыться льдом и тогда лебедь погибнет.

10 декабря к месту зимования одинокого лебедя выехали глава Дубровенской волости Алексей Петров, его заместитель Олег Егоров и сотрудник ЕДДС Алексей Алексеев. Трое мужчин поймали птицу и передали в приют для животных под Псковом.