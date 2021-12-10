ПАИ сделало обзор на ТОП-10 самых дорогих коттеджей Пскова

Псковское агентство информации сделало обзор на ТОП-10 самых дорогих коттеджей Пскова.

Как отметил директор агентства недвижимости «Авентин-Псков» Роман Максименко, цены на новостройки в период пандемии выросли почти в 1,5 раза. А стоимость дорогих коттеджей и, как ни странно, комнат, увеличилась всего на 15-20%.

Роман Максименко добавил, что наибольший ажиотаж на рынке недвижимости наблюдается в преддверии Нового года — сметают почти всё. Посмотреть 10 самых дорогих псковских коттеджей можно в статье на сайте ПАИ.