Около трех тысяч километров новой разметки нанесли на псковские дороги

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Длина новой горизонтальной дорожной разметки на региональных дорогах Псковской области составляет порядка трёх тысяч километров. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводились с применением различных материалов: горячего и холодного пластика, дорожной эмали, а для улучшения видимости разметки - микростеклошариков со светоотражающими элементами.

Кроме того, для нанесения разметки использовали как ручную, так и механическую техники.

На проведение работ из областного бюджета было выделено 90 миллионов рублей.