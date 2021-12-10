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Общество10 декабря 2021 14:49

Около трех тысяч километров новой разметки нанесли на псковские дороги

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Длина новой горизонтальной дорожной разметки на региональных дорогах Псковской области составляет порядка трёх тысяч километров. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводились с применением различных материалов: горячего и холодного пластика, дорожной эмали, а для улучшения видимости разметки - микростеклошариков со светоотражающими элементами.

Кроме того, для нанесения разметки использовали как ручную, так и механическую техники.

На проведение работ из областного бюджета было выделено 90 миллионов рублей.