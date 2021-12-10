Интенсив по проектной деятельности состоится в ПсковГУ

На площадке ПсковГУ завтра состоится встреча с федеральным спикером, генеральным директором ООО «Детского оздоровительного лагеря «Алые паруса», экспертом всероссийского конкурса молодёжных проектов Татьяной Гулевич.

Как сообщили в пресс-службе ПсковГУ, мероприятие пройдёт в рамках всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции».

В рамках форума планируется цикл встреч с федеральными экспертами. Целью мероприятия является повышение интереса молодёжи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.