Ярмарки в Пскове будут делать на европейский манер

.

Новогодняя ярмарка в Пскове в этом году пройдет в новом формате. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

"Будем стараться постепенно уходить от стандартной палаточной ярмарки к ярмарке с деревянными палатками. Если кто-то ездил в Европу или крупные города как Москва, тот знает, там их достаточно много", - сообщил глава администрации города.

Начнет свою работу ярмарка к 20 декабря на улице Пушкина. Также глава администрации отметил, что упор будет сделан на продукцию местных фермерских хозяйств.

На этот Новый Год в Пскове появится десять таких палаток, однако в последующем году их количество обещают увеличить. Также Борис Елкин рассказал, будет ли в этом году новогодний фейерверк.