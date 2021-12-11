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Здоровье11 декабря 2021 7:27

Допограничения по коронавирусу отменят в двух районах Псковской области с 13 декабря

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Дополнительные противоковидные меры будут отменены в Пушкиногорском и Пустошкинском районах с 13 декабря. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

Напомним, в конце ноября в вышеуказанных районах была крайне тяжёлая эпидобстановка.

«Туда выехали комиссии с проверками соблюдения всех действующих ограничений. И, что характерно, они выявили целый ряд грубых нарушений», - отметил глава региона.

После проверок было принято решение ужесточить антикоронавирусные меры.

«Допограничения сыграли свою роль и будут отменены с понедельника», - заявил Михаил Ведерников.