Жизни ещё восьми жителей Псковской области унёс коронавирус

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Ещё восемь смертей от осложнений COVID-19 зафиксировали в регионе. Общее число летальных исходов достигло 1 148. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По последним данным, 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Псковской области за последние 24 часа. С начала пандемии у 68 193 жителей региона диагностировали COVID-19.

Ещё 113 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением. 59 500 жителей Псковской области справились с заболеванием с марта 2020 года.

Согласно статистике, 1 986 тестов на выявление ковида провели в регионе за минувшие сутки.