В «Книгу рекордов ГТО» попала жительница Псковской области Ангелина Виткина

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Ангелину Виткину из Порхова занесли в «Книгу рекордов ГТО». Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

II Всероссийский фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО» проходит в Белгороде с 8 по 12 декабря.

42-летняя Ангелина Виткина выступила от Псковской области в индивидуальных соревнованиях «Иду на рекорд».

Житальниница Порхова показала один из лучших результатов и попала в финал. В заключительном туре было необходимо показать свои способности в наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.

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Псковская спортсменка продемонстрировала лучший результат: +36 см. После чего Ангелина Виткина получила награду победителя и была занесена в «Книгу рекордов ВФСК ГТО».