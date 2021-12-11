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Спорт11 декабря 2021 10:10

В «Книгу рекордов ГТО» попала жительница Псковской области Ангелина Виткина

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ангелину Виткину из Порхова занесли в «Книгу рекордов ГТО». Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

II Всероссийский фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО» проходит в Белгороде с 8 по 12 декабря.

42-летняя Ангелина Виткина выступила от Псковской области в индивидуальных соревнованиях «Иду на рекорд».

Житальниница Порхова показала один из лучших результатов и попала в финал. В заключительном туре было необходимо показать свои способности в наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.

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Псковская спортсменка продемонстрировала лучший результат: +36 см. После чего Ангелина Виткина получила награду победителя и была занесена в «Книгу рекордов ВФСК ГТО».