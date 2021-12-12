О своей железной ёлке рассказал заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура:

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Как пришла идея поставить дома не обычную, а кованую новогоднюю ель и оправдалась ли эта задумка, рассказал заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура.

«В прошлом году у меня вообще железная ёлка была, ёлка из железного прута. Жене приперло: «Смотри, какая крутая ёлка на картинке». Действительно, на картинке она была крутая. Мы приехали, и кузнецы буквально на глазах её выковали. Для меня она была не особо крутая, но мы её купили, привезли домой. Она вся обклеена какими-то игрушечками. В общем, жене понравилось», – вспоминает Мошура.

Вопрос с живой елкой в доме последний раз поднимался уже очень давно, признается спикер. Когда хвойный аромат наполнил квартиру в крайний раз, это было благодаря ёлке, добытой с братом в Печорах.

«В основном у меня жена занимается украшениями: вешает гирлянды по окнам, все красиво украшает, на окна что-то лепит. Я говорю: «Зачем лепить? Мы на восьмом этаже – кто это увидит?» «Для настроения». Для моего новогоднего настроения хватает снегопада. Я выйду на мою любимую улицу, на которой живу, увижу снегопад – и все! Ещё только ту самую песню Фрэнка Синатры включить останется, и точно можно без украшений обойтись», – поделился своим рецептом новогоднего настроения заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Без каких ещё атрибутов не может быть волшебного праздника в домах ВИПах, читайте на Псковском агентстве информации.