Трагическое ДТП унесло жизнь 7-летнего мальчика в Великолукском районе

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Трагическое ДТП случилось 12 декабря в 22:40 на 471 км дороги Москва – Балтия в Великолукском районе. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Известно, что иномарка «Форд Фокус», за рулём которой находилась 33-летняя псковичка, направлялась в сторону Великих Лук. Как выяснилось, водитель превысила скоростной режим, не обратив внимание на погодные условия, и не справилась с управлением. Все это привело к тому, что псковичка выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой «МАН» с прицепом. За рулём фуры находился 52-летний москвич.

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На момент столкновения ни водитель «Форда», ни единственный пассажир, 7-летний мальчик, не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП 7-летний мальчик погиб. 33-летняя псковичка находится в реанимации Великолукской межрайонной больницы.

Добавим, на месте случившегося работали сотрудники скорой помощи и Отдела ГИБДД МО МВД «Великолукский».