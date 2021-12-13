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Общество13 декабря 2021 6:58

Стало известно, останутся ли после праздников новогодние украшения в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Часть новогодних украшений решили не убирать в Пскове после праздников, а оставить их на постоянной основе. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Борис Ёлкин также напомнил, что в этом году город украсят сразу три праздничные ёлки.

«У нас большое количество елок, все мы их украшаем. Часть украшений, которые мы монтируем, они не будут сниматься, и будут на постоянной основе, на деревьях и так далее, то есть будем постоянно радовать наших граждан», - пообещал чиновник.