«Это не будет базар»: названа дата открытия новогодней ярмарки в Пскове

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В эфире «Псковский телеграм. Онлайн» глава администрации города Борис Елкин сообщил, когда начнёт работать новогодняя ярмарка.

Так, дата открытия запланирована на 20 декабря.

«Это не будет базар, будет именно ярмарка. Планируем установить несколько фуд-траков, чтобы людям было удобно. Хочется, чтобы была ярмарка, которая подарит людям новогоднее настроение», - заявил Борис Елкин.

Глава администрации также анонсировал праздничный салют, который прогремит в небе Пскова в новогоднюю ночь, подчеркнув, что «это точно не будет массовое гуляние, потому что в наше коронавирусное время во время таких ограничений это не совсем корректно».