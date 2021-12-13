Троицкий мост в Пскове демонтируют на полгода

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Троицкий мост в Пскове будет закрыт для реконструкции на 6-7 месяцев. Работы проведут в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для реконструкции будет полностью демонтирован старый мост. Для нового моста будут вбиты четыре железобетонные опоры. Он станет шире, так как появятся двухметровые тротуары с чугунными ограждениями с каждой стороны моста.

На проезжей части организуют четыре полосы, а сам мост будет 64 метра в длину. Разметка будет сделана с помощью термопластика. Мост оборудуют лестницами и лифтом для маломобильных граждан.

Большую часть работ произведут в 2022 году, а закончить ремонт планируется 31 июля 2023.