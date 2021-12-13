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Здоровье13 декабря 2021 8:09

Стало известно, как будут работать псковские пункты вакцинации в новогодние праздники

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 13 декабря, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Псковский телеграм Online» рассказала о работе пунктов вакцинации в Пскове на период новогодних празников.

По словам спикера, выходных дней в режиме работы псковских пунктов вакцинации не предусмотрено.

«Для нас праздников нет, ни выходных, ни праздников. Потому что ситуация сегодня такая», - заявила председатель профильного комитета.

При этом гостья программы добавила, что при необходимости график работы пунктов будет скорректирован.

«Может, опрос проведем среди населения, чтобы всем в праздники было удобно», - добавила гостья передачи.