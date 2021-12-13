Восемь человек стали жертвами коронавируса в Псковской области за сутки

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Восемь летальных исходов от осложнений коронавируса зафиксировали в регионе за прошедшие сутки. Общее число летальных исходов достигло 1 161. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё 172 жителя региона заразились коронавирусом. С марта 2020 года диагноз COVID-19 в Псковской области поставили 68 539 пациентам.

По последним данным, 59 795 жителей региона выписались из псковских медучреждений, выздоровев, только 151 из них – за минувшие сутки.

Согласно статистике, 1 478 тестов на выявление коронавируса провели лаборанты Псковской области за последние 24 часа.