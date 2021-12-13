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Недвижимость13 декабря 2021 10:06

В Пскове не хватает вышек для сбивания сосулек

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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От управляющих компаний поступило сообщение о нехватке вышек для сбивания сосулек. Об этом сегодня, 13 декабря, заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Мы еще параллельно делаем украшения с помощью вышек, поэтому их сейчас не хватает», - рассказал Ёлкин.

Глава администрации также добавил, что какая-то часть вышек доставляется в Псков из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день, добавил спикер, работники управляющих компаний заняты ограждением зданий для грядущей борьбы с сосульками и снегом на крышах.