В Пскове не хватает вышек для сбивания сосулек

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От управляющих компаний поступило сообщение о нехватке вышек для сбивания сосулек. Об этом сегодня, 13 декабря, заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Мы еще параллельно делаем украшения с помощью вышек, поэтому их сейчас не хватает», - рассказал Ёлкин.

Глава администрации также добавил, что какая-то часть вышек доставляется в Псков из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день, добавил спикер, работники управляющих компаний заняты ограждением зданий для грядущей борьбы с сосульками и снегом на крышах.