16-летняя сирота из Пскова родила двойняшек и после крещения простилась с одной из дочерей

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В Пскове родила 16-летняя сирота. Появившихся на свет двойняшек крестили, но одна умерла. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова в своём Instagram-аккаунте.

Две новорожденные девочки родились недоношенными с весом в 490 и 1100 граммов. Родственники попросили Наталью Соколову организовать крещение. 10 декабря протиерей Андрей (Вахрушев) покрестил девочек, но спустя час после крещения девочка Ксения скончалась.

Вторая маленькая девочка Анна находится под наблюдением врачей.

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