Стало известно, с какого числа непривитые студенты не смогут попасть в корпуса ПсковГУ

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Непривитые студенты Псковского государственного университета не смогут посещать учебные корпуса с 10 января. Об этом сообщила ректор Наталья Ильина в эфире Telegram-канала университета.

«С 10 января учебные корпуса - зона, свободная от ковида. Зайти смогут только те, кто вакцинирован или имеет медотвод с отрицательным ПЦР-тестом», - уточнила ректор.

Учеба в вузе будет проходить в смешанном режиме. Лекции будут проходить дистанционно, а практика – в очном.

«Всё вышесказанное касается и очников, и заочников. Сессия пройдёт в привычном формате», - добавила ректор.