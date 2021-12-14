Мокрый снег и до -5 обещают жителям Псковской области 14 декабря

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Сегодня, 14 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Вечером пройдёт небольшой мокрый снег, местами умеренный, по югу области без существенных осадков. Ночью также ожидается мокрый снег, местами сильный. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По прогнозам синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

Южный ветер будет умеренным.

Температура в течение суток будет держаться в пределах 0...-5.

Жителям Пскова вечером и ночью обещают мокрый снег и гололедицу. При этом температура воздуха будет около 0.

В Великих Луках, сообщают синоптики, днем без существенных осадков, ночью снег. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха днем составит -1...-3, ночью -3...-5.