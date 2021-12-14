Дополнительный поезд отправится из Санкт-Петербурга в Псков 31 декабря

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31 декабря из Санкт-Петербурга в Псков будет организован дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

«31 декабря 2021 года для обеспечения перевозки пассажиров в канун новогодних праздников назначается дополнительный поезд в сообщении Санкт-Петербург – Псков», - информируют в пресс-службе.

223-ий поезд выедет из Петербурга в 14:16 с Московского вокзала, а в 19:48 пассажиры будут доставлены в Псков.

Кроме того, предусмотрены остановки в Луге, Плюссе и Стругах Красных.