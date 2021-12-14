Стало известно, какой процент псковичей сможет прожить на сбережениях полгода

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Прожить более шести месяцев исключительно на сбережениях смогут лишь 9% псковичей. Такие данные приводит портал SuperJob.

В ходе исследования выяснилось, что за время пандемии увеличилось количество псковичей, которые пренебрегают учётом личных финансов, не планируют будущий бюджет, а также не имеют сбережений. При этом как-либо контролируют свои финансы 58% жителей Пскова: 48% ведут примерный учет средств, 10% — строгий. В это время 42% респондентов заявили, что не ведут финансовый учёт вообще.

Было установлено, что свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 опрошенных: на срок менее шести месяцев — 36%, на полгода-год — 19%, на период больше года — 11%.

Кроме того, 44% опрошенных в Пскове признались, что вообще не имеют сбережений.