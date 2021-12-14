Псковский декоратор рассказала, какие новогодние елки в тренде в этом сезоне

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Декоратор Анна из Пскова объяснила, какими ёлками стоит украсить свои дома в этом году, пишет «Псковская правда».

По словам декоратора, в этом сезоне в моде живые ёлки и пихты. При этом последние выигрывают у традиционных красавиц тем, что дольше стоят и меньше осыпаются. Это даёт возможность приобрести пихту за месяц до Нового года.

Тем, кто предпочитает искусственные деревья, стоит обратить внимание на ёлки, максимсльно похожие на живые.

«Надо сказать, что чем больше искусственная ель похожа на настоящую, тем выше у неё цена. Некоторые экземпляры даже в сетевых магазинах стоят больше 50 тысяч рублей, а те, куда уже на заводе вплели гирлянду, и вовсе почти 80 тысяч», - предупреждает специалист по декору.

Кроме того, эксперт заявила, что чудодейственных способов продлить жизнь ёлке нет.

«Чтобы дерево долго не осыпалось, ему нужно прохладное помещение, а ещё лучше — улица», - порекомендовала декоратор Анна.